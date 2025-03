Contest internazionale di cucina. Trionfano i giovani chef spagnoli

Parla spagnolo la squadra vincitrice della prima edizione di Students’ Creative Food, il contest internazionale di cucina, pasticceria, sala e bar organizzato da APF Valtellina col supporto di Regione e Provincia. La competizione, che ha preso avvio lunedì e si è conclusa ieri presso la sede di Sondalo di APF, ha rappresentato un’opportunità unica per i giovani partecipanti, ospitati nel convitto dell’istituto insieme alla giuria d’eccezione chiamata a valutarli. Quindici team di dodici differenti Paesi si sono sfidati nella preparazione di un menù completo, garantendo un servizio impeccabile agli ospiti e ai giudici. Giovedì sera cerimonia finale ricca di emozioni, caratterizzata dalla presentazione di nuovi progetti, dalla premiazione delle squadre e da spettacolari show cooking, cui ha fatto seguito una cena di gala eccellente, cui hanno preso parte numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo imprenditoriale. "I concorrenti hanno dimostrato una preparazione tecnica straordinaria, rendendo il nostro compito di giudici tutt’altro che semplice – ha osservato il presidente di Giuria, chef Luigi Gandola, elogiando il livello della competizione - Questa competizione è stata molto più di una gara: è stata un’occasione per creare connessioni, non solo tra persone, ma anche tra sapori e tradizioni culinarie". Due le squadre a rappresentare l’Italia: l’APF Valtellina di Sondalo e i ragazzi siciliani dell’ IPSSAT "R. Chinnici" (Nicolosi-Santa Maria di Licodia). Numerose le premiazioni, che hanno visto l’assegnazione dei Techniques Awards per l’eccellenza nelle varie categorie (Zero waste award, ovvero campioni di "zero sprechi" all’APF Sondalo) e dei Soft Skills Awards per le competenze relazionali, la creatività e l’innovazione. Infine, il momento più atteso con la proclamazione delle tre migliori squadre di Students’ Creative Food. Dietro alla squadra spagnola di Alcalà De Henares, che si è distinta per l’eccellenza in cucina e nel servizio, la Slovacchia di Zvolen e la Slovenia. Grande soddisfazione per il successo di questa "prima" ha espresso Elio Moretti, presidente APF Valtellina: "In un momento storico complesso, vedere l’unione di tanti Paesi diversi rende questa iniziativa ancora più significativa." Evaristo Pini, direttore di APF Valtellina, ha collegato l’evento ai valori olimpici: "Abbiamo portato a Sondalo con un anno di anticipo gli stessi valori: competizione sana, crescita e amicizia."