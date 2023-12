Consorzio turistico di Tirano. Il bilancio 2023 è positivo

Il Consorzio Turistico Media Valtellina chiude il bilancio in attivo. Sono dati positivi quelli emersi ad inizio settimana dal rendiconto annuale presentato all’assemblea dei soci da Marcella Pini e Gigi Negri, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio turistico tiranese. Quest’anno il valore della produzione si assesta su 1.681.226 euro con un utile da 6.007 euro. Questi i dati del bilancio approvato, ma c’è stata un’importante relazione sull’attività svolta. "È proseguita - ha detto Pini - da parte del Consorzio la gestione degli uffici Infopoint del mandamento con proprio personale dipendente. Il Consorzio ne ha coordinato le attività nonché fornito agli stessi uffici materiale promozionale sia autoprodotto che reperito da soggetti terzi". Tra le varie attività quella sul cicloturismo, asset trainante del turismo. "Il progetto è molto importante in quanto in Provincia, il turismo legato alla bicicletta, nei suoi 3 ambiti specifici - su strada, bike e cicloturismo - vede di anno in anno incrementare il numero di appassionati che scelgono di trascorrere le vacanze lungo le strade, i passi, i sentieri e le piste ciclabili in valle". F.D.E.