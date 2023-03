Confindustria C’è il cambio della guardia

Sarà Gianluca Brenna (nella foto), presidente e ad di Stamperia di Lipomo Spa a presiedere Confindustria Como nei prossimi quattro anni, succedendo ad Aram Manoukian. Il nuovo presidente è stato indicato dal consiglio generale del sodalizio e nei prossimi giorni dovrà provvedere a presentare il suo programma e proporre la nomina dei vice presidenti e i consiglieri incaricati, in attesa della definitiva approvazione dell’assemblea generale. Nato a Como il 31 gennaio del 1962 Gianluca Brenna si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, dopo una breve esperienza biennale come gestore di portafoglio azionario di fondi comuni di investimento, nel 1988 entra nell’Azienda di famiglia. Dal 2015 è vice presidente di Confindustria Como.