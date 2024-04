Concerto di primavera all’auditorium . Ingresso libero

Brani di musical, colonne sonore di grande impatto, ma anche variazioni sul tema di importanti opere con i musicisti della Banda sociale meratese, che domenica si esibiscono all’auditorium comunale di Merate per il Concerto di primavera. L’appuntamento è alle 21. Les Miserables, Ritorno al Futuro, Yaketi Sax, Lamenti di Luciano Feliciani, On the wings of swallow e altre composizioni da scoprire ed ascoltare sono i brani in scaletta. I cinquanta artisti giovani da 14 anni in poi e meno giovani stanno studiando e preparando da mesi il nuovo repertorio. Li dirige il maestro Marcello Corti.