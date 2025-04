Con Assopace la cena è palestinese

Torna anche quest’anno – l’appuntamento è per le 20 di mercoledì 30 aprile – la cena palestinese presso la scuola alberghiera Alberti di Bormio, che sarà preparata con la consueta cura dagli allievi con l’insegnante di cucina nonché vicepreside Roberto Ghilotti in collaborazione con lo chef Shady Hasbun (foto). Nato in Italia, cresciuto in Palestina e laureato in Beni Culturali, Shady è "portatore" di un’idea di cucina al crocevia tra sapere e sapore. Protagonista di numerose trasmissioni televisive di RAI1, è impegnato sul versante della formazione ed è anche strumentista nelle formazioni Maram Oriental Ensemble e Kabila. La cena, che si terrà nel salone della scuola, sarà preceduta da un incontro in auditorium con Raffaele Spiga, attivista di BDS Italia (movimento per boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l’occupazione e l’apartheid israeliani) e coautore del libro "La catena dell’impunità" e in videocollegamento con Luisa Morgantin, presidente di AssoPacePalestina e già vicepresidente del Parlamento Europeo. L’incontro si preannuncia interessante anche perché per la prima volta e attraverso uno dei suoi più significativi rappresentanti si presenteranno al pubblico valtellinese BSD Italia e le sue azioni per la parità di diritti e contro ogni forma di razzismo, fascismo, sessismo, antisemitismo, islamofobia, discriminazione etnica e religiosa. La presidente Luisa Morgantin parlerà invece di ciò che ha visto nei suoi tre mesi di recente permanenza in Palestina e di alcuni dei progetti di AssoPacePalestina che si andranno a finanziare anche con i proventi della cena solidale. Quest’anno è stato possibile realizzare uno scambio tra l’Istituto Alberti e una analoga scuola a Ramallah, il Centro episcopale di formazione professionale, che si divide in una branca tecnologica e una turistico/alberghiera. Sara Baldini