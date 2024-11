Comunità energetica. È nata SoCer

È nata ufficialmente So.Cer, associazione che darà vita alla comunità energetica rinnovabile di Sondrio. Presenti per l’occasione i rappresentanti dei soci fondatori, fra cui il presidente della Provincia Davide Menegola, Gionni Gritti di Confartigianato, promotore del progetto, e di Unidata, Natalia Cristini (Stps), Angelo Gnerre (Progetto Nuoto), Aldo Famlonga (Carrozzeria Valtellinese) e Amos Fanoni (Vetreria Fanoni). Con loro il segretario provinciale di Confartigianato Imprese Alberto Pasina, coordinatore del progetto, e il direttore della società Unidata Francesco Maletti. Quello della comunità energetica di Sondrio è un progetto strategico e ambizioso salutato dai soci fondatori come importante punto di arrivo di un lavoro di progettazione condivisa durato diversi mesi. "Con la creazione dell’associazione So.Cer e la nascita della Comunità energetica rinnovabile di Sondrio, la Provincia ha colto un’importante opportunità per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e collaborativo – ha detto il presidente Menegola –. Il progetto non solo rappresenta un passo significativo verso l’autosufficienza energetica del nostro territorio, ma offre un esempio virtuoso di come le sinergie tra pubblico e privato possano tradursi in benefici concreti per la comunità".

In occasione della riunione costitutiva è stato nominato il consiglio direttivo cui spetterà il compito di guidare l’associazione: Gionni Gritti (presidente), Gianantonio Pini e Angelo Gnerre. "Il ringraziamento va a tutti i soggetti coinvolti e ai soci fondatori e in particolare alla Provincia che ha saputo cogliere il valore strategico del progetto – dice Gritti –. Completati i passaggi formali So.Cer si presenterà al territorio aprendo la partecipazione ad altre realtà pubbliche e private". F.D’E.