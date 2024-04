Compagnoni, Antonioli e Boscacci in azzurro. In Svizzera si giocano i Mondiali Lunghe distanze

Giulia Compagnoni, Robert Antonioli e Michele Boscacci. Sono questi i tre lombardi di alto livello che faranno parte della Nazionale che oggi prenderà parte alla terribile ma altrettanto affascinante “Patrouille des Glaciers“, l’ultimo appuntamento della stagione dello sci alpinismo valevole per i Mondiali Lunghe Distanze che si disputa sui ghiacciai svizzeri fra Zermatt e Verbier ed è giunto alla quarantesima edizione.

Il tabellone aveva registrato l’iscrizione di quasi 5mila partecipanti per un totale di più di 1600 squadre, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno già costretto gli organizzatori a cancellare la gara riservata agli amatori, tenendo in stand by i protagonsiti della gara Elite, composta da ben 713 pattuglie. Il via, previsto per la giornata odierna lungo i 57,5 chilometri per 4386 metri di dislivello positivo, potrebbe slittare a domani in caso di condizioni instabili, con oltre 1600 militari mobilitati per contribuire alla preparazione del percorso e alla sicurezza dei partecipanti.

Silvio De Sanctis