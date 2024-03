Combattimento fra gladiatori. Una lezione di storia antica

Una breve rievocazione dei combattimenti tra gladiatori, gestita dagli atleti professionisti dell’associazione Ars Dimicandi, che ha curato dimostrazioni pratiche in scenari di grande importanza storica quali il Colosseo di Roma, il museo storico di Tarragona e i grandi anfiteatri di Treviri e Nimes. È il momento clou dell’incontro in programma oggi alle 16, nella sede dell’Università di Bergamo di via Pignolo, con il presidente di Ars Dimicandi Dario Battaglia che condurrà studenti e cittadini nel mondo dei munera gladiatori, spiegando la tipologia di armi e armature, oltre al significato dei combattimenti nei contesti funerari.

L’Ateneo di Bergamo, nell’ambito del corso di Storia Romana B, invita a un viaggio in una storia lunghissima, che inizia dal periodo miceneo e attraversa i secoli passando per i Campano-lucani e gli Etruschi, fino all’evoluzione giuridica e sacrale a Roma nel suo Impero. Una piccola, ma avvincente lezione di storia, che smonta gli stereotipi cinematografici e ruicostruisce, con dovizia di fonti, l’autentica funzione della gladiatura. Alla lezione di Battaglia, seguirà, alle 18, la rievocazione dei duelli tra gladiatori. "In qualità di titolare dei corsi di storia romana - spiega la professoressa Eklena Gritti - ritengo di assoluto valore questa proposta, consente di avvicinare i giovani universitari a una metodologia teorica e pratica di ricostruzione dell’antico". M.A.