Club Regazzoni. Festa per la sede

Il Club Clay Regazzoni apre la nuova sede. Sarà inaugurata domenica alle 11, all’oratorio di San Bernardo, in piazza San Bernardo. Un nuovo passo per l’associazione che nasce il 2 luglio 1994 su iniziativa di Giacomo Tansini e del campione automobilistico svizzero Clay Regazzoni, l’obbiettivo è di raccogliere fondi per la ricerca sulla paraplegia o al supporto di persone che ne sono affette. Unico club autorizzato a portare il nome del pilota, domenica, all’inaugurazione, don Luigi Avanti celebrerà la Messa alle 11. Seguirà la benedizione del museo e del magazzino. Nel pomeriggio sarà possibile visitare l’esposizione.