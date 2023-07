Sondrio, tormenta per mesi la ex: condannato a 8 mesi per stalking dovrà fare solo dei “corsi di recupero”

Continuava a sostenere che lei era la sua fidanzata, le scriveva, la pedinava, la chiamava in continuazione, mentre lei stava già con una altro. Per questo Giacomo Foresta, di 58 anni, nato a Milano e residente a Civo, in provincia di Sondrio, è stato condannato per stalking a 8 mesi di reclusione.

Foresta ha molestato la donna, di compagno di lei e il coinquilino da settembre del 2020 a ottobre 2021, benché siano stati contestati anche reati in periodo antecedente, ma per questi è stato assolto. La donna, che lavorava in un ristorante in Valtellina, se lo trovava fuori dal locale, sotto casa, lui la insultava e molestava anche per strada.

Non pesante la condanna inflitta al 58enne, ma il giudice di Sondrio, Valentina Rattazzo, ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinata, però, alla partecipazione dell'imputato a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica, e recupero di soggetti condannati per stalking.