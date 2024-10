City Angels di Sondrio premiati: dopo soli due anni di volontariato già “sezione migliore d’Italia”

Sondrio – Importante riconoscimento per i City Angels di Sondrio che proprio nel trentennale dell’associazione fondata da Mario Furlan, domenica a Milano sono stati premiati quale sezione dell’anno, insieme ai colleghi di quella di Torino. Grande l’emozione del coordinatore Alfa, alla testa del gruppo del capoluogo sin dalla fondazione. “Che dire? Sono felice per me e per i miei perché non credevo saremmo arrivati così presto a un simile traguardo. Domenica siamo scesi in 5 volontari a Milano, eravamo in 300 alla Società Umanitaria ed è stata una giornata che non dimenticheremo. Abbiamo ricevuto numerosi apprezzamenti dalle autorità presenti e io, inoltre, da coordinatore sono stato pure promosso istruttore di Sezione, potrò dunque fare i corsi ai nuovi volontari che mi auguro vogliano aiutarci ad ampliare la nostra attività”.

Aiutare chi ha bisogno e presidiare il territorio sono da 30 anni le finalità dei “baschi blu”. Gli “angeli di Sondrio” le hanno sposate con convinzione e grande impegno e da più di due anni, ormai, escono la sera per portare bevande calde e coperte ai senzatetto e nei fine settimana distribuiscono loro anche i pasti. Difficile che sfuggano loro situazioni di emergenza, quando si muovono per le vie della città: diverse le occasioni in cui si sono trovati a segnalare situazioni che necessitavano dell’intervento delle Forze dell’Ordine. L’ultima forma di aiuto dei City Angels ha invece come destinatari i bambini grazie a una convenzione con il Comune di Sondrio: sino alla fine dell’anno, il sabato, saranno infatti i preziosi “baschi blu” a fare attraversare i piccoli alunni all’entrata e all’uscita da scuola sulle strisce in via Don Bosco.