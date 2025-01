Cisl Funzione Pubblica:. Tosi confermato segretario

Partecipazione e cambiamento. Queste le parole chiave che hanno contraddistinto il VII congresso della Fp Cisl Funzione Pubblica di Sondrio tenutosi all’Hotel Saligari alla presenza della segretaria Cisl Fp Lombardia Angela Cremaschini e del segretario generale Cisl Ust di Sondrio Davide Fumagalli. "I vertici della Cisl provinciale hanno scelto di non distribuire gadget ai partecipanti ma di utilizzare i fondi a disposizione per effettuare una donazione all’Ospedale pediatrico NPH St. Damien ad Haiti. Nel corso della giornata i delegati del congresso hanno eletto i componenti del consiglio generale della Fp Cisl che, a loro volta, hanno confermato Roberto Tosi nella carica di segretario generale e hanno eletto Manuela Bresciani e Cristina Savoia come componenti della Segreteria.

"Il tema del Congresso “Partecipazione e cambiamento: insieme per il futuro” racchiude in ogni singola parola il modo di essere e di fare sindacato – dicono dalla Cisl –. La partecipazione è uno strumento di forza ed è il cuore di questa azione sindacale; significa coinvolgere i lavoratori attraverso l’ascolto, il dialogo e l’azione comune. È infatti attraverso la partecipazione che si arriva al cambiamento inteso come opportunità di innovazione e miglioramento".

F.D’E.