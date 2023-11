Cippo e parco per i martiri di Nassiriya

"In ricordo degli eroi di Nassiriya caduti in difesa della libertà e della pace". È stato inaugurato ieri a Dervio il cippo in memoria dei 28 martiri uccisi in Iraq il 12 novembre 2023, tra cui 19 italiani, 12 carabinieri, 5 soldati e 2 civili. A loro è stato dedicato anche un parco. Durante la cerimonia è stata celebrata anche la ricorrenza del VI novembre. "Abbiamo unito nel ricordo i sacrifici dei militari morti durante la Prima guerra mondiale e in Iraq che si sono sacrificati per cercare di salvaguardare la pace", spiega il sindaco Stefano Cassinelli. A Dervio il generale Cc in congedo Vincenzo Giallongo, in servizio allora a Nassiriya.