Cinque appuntamenti in jazz a Busto Arsizio: Cazzola-De Piscopo danno ritmo alla rassegna Eventi in Jazz

Al via la rassegna Eventi in Jazz, cinque appuntamenti imperdibili per gli appassionati, domenica 1° ottobre alle 21, la serata inaugurale del festival musicale che coinvolge Busto Arsizio e Castellanza, sul palco del teatro Sociale a Busto Arsizio due grandi batteristi, Gianni Cazzola e Tullio De Piscopo. "Sarà un concerto scoppiettante" ha detto, visto il calibro dei due artisti, Mario Caccia (nella foto), direttore artistico di questa edizione. Cazzola, 85 anni, da 63 anni vive a Busto, la serata di domenica sarà un tributo alla sua prestigiosa carriera di musicista, sul palco anche la New jazz generation. Dopo il concerto inaugurale, il teatro Sociale sabato 7 ottobre ospiterà il grande pianista jazz Enrico Pieranunzi, accompagnato dal sassofonista Rosario Giuliani, sassofonista , venerdì 13 ottobre sarà la volta del Banco del Mutuo Soccorso. I concerti in calendario a novembre si terranno a Castellanza al Teatro di via Dante, il 10 spazio al gypsy jazz con Manomanouche Quartet e Sugarpie&The Candymen , il 17 a Claudio Fasoli, personaggio di grande valore del panorama italiano.

Il biglietto d’ingresso per ciascun concerto è di 10 euro, l’ingresso è gratuito per gli under 26. È possibile acquistare il biglietto su http:biglietti.storeoppure la sera stessa del concerto presso il botteghino del teatro. È possibile anche acquistare un abbonamento a tutti i 5 concerti a 37,50 euro inviando una mail a [email protected]. R.F.