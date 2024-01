Cicogna in ritardo, solo ieri la prima nata del 2024. È Martina

La cicogna riservata alle "consegne" in Valtellina ha perso… la bussola ma ieri è arrivata, portando con sé la piccola Martina. In provincia di Sondrio, infatti, nel primo giorno del 2024 non è nato nessun bimbo o nessuna bimba (così come l’anno scorso) e, cosa ancor più inusuale, nessuna mamma valtellinese ha partorito il primo giorno dell’anno in un ospedale posto al di fuori dei confini provinciali. Uno zero assoluto che, a memoria, è a suo modo un dato storico e la dice lunga sul problema del crollo della natalità in Italia, in generale, e, in questo caso in Valtellina. Forse è solo una coincidenza, anche perché il giorno prima, il 31 dicembre, i fiocchi azzurri negli ospedali della Valle sono stati ben 3. L’ultimo vagito 2023 è risuonato alle 18.20 di domenica 31 dicembre nella Sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sondrio, giusto in tempo per conquistarsi il primato. Tommaso è il primo figlio di Elisa Mattaboni e Gianni Acquistapace, lei di Poggiridenti, lui di Piantedo, che abitano ad Albosaggia. Due ore prima, alle 16.03, era nato Filippo, secondogenito di Natasha Nesossi e Mattia Paggi, residenti a Prata Camportaccio, per la gioia di nonni e zii, ma soprattutto di Tommaso, quattro anni, che ha voluto subito conoscere il fratellino. Il Punto nascita dell’Ospedale di Sondalo aveva invece chiuso il 2023 il 30 dicembre con la nascita di Jorel, figlio di Desara Kallamoqi e Jetmir Tukaj, una giovane coppia di origine albanese da anni residente in Italia. E al Morelli di Sondalo è nata anche la prima valtellinese del 2024. È una bambina, il 2 gennaio, a inaugurare il 2024 nei Punti nascita degli Ospedali della provincia di Sondrio: esattamente quanto era avvenuto all’inizio del 2023. Alle 10.10 di ieri mattina, nella sala parto del Presidio Morelli, ha visto la luce Martina Rinaldi, di Sondalo, la prima nata nel 2024 in Valtellina. Ad accoglierla mamma Manuela e papà Marco, emozionati e orgogliosi per la nascita della bimba. Fulvio D’Eri