Che emozioni nella pièce per bambini

Ultimi appuntamenti con la Stagione Famiglie del Teatro Sociale di Como: domenica alle 16 è in programma il ritorno di Claudio Milani con “Cuore“, spettacolo per bambini a partire dai 4 anni che tratta il significato e il governo delle emozioni. La trama parla di Nina, che abita con i grandi in una casa vicino al bosco. Ma nella vegetazione non si può entrare perché dentro ci vivono la Fata dai Cento Occhi e l’Orco, e poi non puoi più uscire. "Per governare alcune emozioni, dentro al cuore, a volte serve la dittatura, altre volte l’anarchia", dice Milani. Informazioni su www.teatrosocialecomo.it.