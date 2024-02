Cesarini, Sivori e Maradona. Mancini con i piedi d’oro

Dopo Davide Enia con il suo “Italia Brasile 3 a 2“, è ancora il mondo del calcio a essere protagonista della sezione Storia, Teatro e Società della Stagione dei Teatri 2023-2024 della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo. Domani alle 20,30, è infatti in programma al Teatro Donizetti “La milonga del fùtbol“, spettacolo che vede in scena Federico Buffa, giornalista, cronista sportivo e scrittore, noto volto televisivo, che racconta le storie di tre grandi calciatori mancini del calcio argentino: Renato Cesarini, funambolo del gol che ha scoperto Omar Sivori e lo ha portato in Italia; lo stesso Sivori, che ha incantato l’Argentina degli anni Cinquanta e che in Italia ha vestito la maglia della Juventus e del Napoli; e Diego Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi insieme a Pelé. Ad impreziosire il racconto (la regia dello spettacolo è di Pierluigi Iorio) il pianoforte di Alessandro Nidi e la voce di Mascia Foschi.

"Non poteva che essere il Tango – spiega il regista Iorio –, a volte il miglior stato d’animo per osservare l’arte, a tenere il ritmo, cadenzando il racconto come un respiro dell’anima". "Lo spettacolo – sottolinea Buffa, che ha scritto integralmente il testo – vuole raccontare cent’anni di storia di un Paese che amo moltissimo. Attraverso Cesarini, Sivori e Maradona narro l’amore viscerale del popolo argentino per il calcio. Io parlo di sport, ma soprattutto di uomini, con i loro sentimenti e i loro conflitti interiori. Non credo si possa separare un uomo, una donna, al limite anche una squadra dalla sua storia". Inizio spettacolo ore 20,30. Biglietti: posto unico 19 euro, ridotto 15 euro.

Michele Andreucci