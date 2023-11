A Sondrio cerimonia per ricordare il tenente Edoardo Alessi, eroe della Resistenza

Sondrio, 2 novembre 2023 - Nella giornata dedicata ai defunti nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Sondrio è stata deposta una corona di fiori sulla lapide alla memoria del tenente colonnello Edoardo Alessi, già comandante dell’allora Gruppo Carabinieri di Sondrio e comandante partigiano della resistenza in Valtellina a cui è intitolata la caserma di largo Sertoli.

Alessi fu insignito della Medaglia d’argento al Valor Militare perché subito dopo l’armistizio incoraggiò ed organizzò la resistenza patriottica della Valtellina. Strettamente sorvegliato e in procinto di venire deportato, riuscì a riparare in Svizzera, sempre mantenendo contatti con l’organizzazione da lui creata. Rientrato in Italia assunse il comando delle formazioni partigiane della Valtellina, fino alla morte avvenuta in seguito a un’imboscata all’alba della Liberazione, il 26 aprile del 1945 a Colombera, per mano di persone che non furono mai arrestate.

Alla cerimonia, celebrata in forma solenne con un picchetto di carabinieri armati, ha partecipato anche il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi.