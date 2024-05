Centro polisportivo in città. Inaugurazione dopo il cantiere per far crescere i giovani

È stato inaugurato lunedì scorso il nuovo centro polisportivo tiranese con la presentazione della tappa della Nordic Walking World Cup 2024 Onwf. Un’inaugurazione in grande stile nella sede della ex bocciofila. Si tratta di una struttura polivalente dedicata alla fascia più giovane della città di Tirano.

Soddisfatto il presidente dell’Us tiranese (sodalizio nato nel 1919), Giovanni Volpetti: "Oggi inauguriamo questo centro, che, dopo un lungo periodo di lavori, diventerà la sede dell’Us Tiranese. Lo scopo del centro è più che altro sociale, perché vogliamo che i nostri ragazzi passino qui il più tempo possibile. Abbiamo creato una struttura che è polivalente, perché al suo interno possiamo trovare una palestra di arrampicata, una palestra che diventerà un campo aperto per tutte le altre associazioni del tiranese. Sono contento che sia le associazioni che il Comune si siano coesi per la realizzazione di questo progetto". Nel corso dell’inaugurazione anche la presentazione della prima tappa del Nordic Walking World Cup 2024 Onwf che avrà come "Walking Village" proprio la neo struttura, un punto nel quale gli atleti provenienti dalle diverse parti del mondo potranno riunirsi, prepararsi e rifocillarsi. Il presidente del Nordic Walking Valtellina, Mario Chiapparini, ha sottolineato: "Noi siamo stati ospitati in questa sede dal presidente Volpetti e abbiamo l’occasione di valorizzare subito le strutture che sono state messe a disposizione dall’amministrazione e la usiamo per promuovere e per organizzare per la seconda volta la Nordic Walking World che vede ancora Tirano come la prima delle tre tappe internazionali". Lucy Renoin, vice presidente, ha aggiunto: "Sabato 8 giugno saranno presenti 14 nazioni".

Gabriela Garbellini