Nasce a Sondrio il centro di promozione dell’economia locale, un ambiente per il racconto, la degustazione e la vendita dei prodotti enogastronomici. La struttura vedrà la luce nei prossimi mesi e sarà ubicata negli spazi oggi inutilizzati di Castello Masegra, a seguito del progetto di restauro individuato da fondazione Cariplo e Regione Lombardia con fondazione Pro Valtellina, quale intervento di alto valore per la comunità locale. Il lavoro verrà finanziato con 1.350.000 mila euro sul Bando "Emblematici Maggiori". Un completamento funzionale alla valorizzazione e all’utilizzo del Masegra, sulla base dello studio del professor Stefano Della Torre del Politecnico di Milano, a cui ha dato concretezza il progetto dell’architetto Giuseppe Sgrò dello Studio A3. "Siamo grati a Fondazione Cariplo e a Regione che hanno riconosciuto l’importanza del Masegra e la valenza del nostro progetto - afferma il sindaco Marco Scaramellini -. Il castello rappresenta una grande risorsa per la città e l’intera valle". Quello finanziato è il lotto A dell’intervento di completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra, che richiede un investimento complessivo di 3 milioni e 550 mila euro. F.D’E.