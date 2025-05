Festa dello Spazzacamino. La tradizione a Le Prese con sciatt, giochi e musica

SONDALO (Sondrio)Nella frazione di Le Prese, a Sondalo, sino a 150 anni fa il Giovedì Grasso era il giorno degli spazzacamini che pulivano gratuitamente i camini dei residenti. "I giovanotti del posto – riporta il volume “Lingua e cultura del comune di Sondalo“, edito a cura della biblioteca comunale – muniti di scale e corde, si recano presso le famiglie e offrono i loro servigi per la pulitura del camino col brusch, che è di solito un piccolo pino frondoso (pignach in dialetto). Ogni famiglia contribuisce con un’offerta all’organizzazione di una festa da ballo a cui è invitata tutta la popolazione e che si tiene solitamente il sabato seguente. Questa usanza è nata probabilmente dalla necessità di tenere puliti i camini per evitare gli incendi che costituivano un gravissimo pericolo quando nelle case il materiale prevalente era il legno". La figura dello spazzacamino col tempo è stata soppiantata da tecniche più moderne di pulizia della fuliggine dalle canne fumarie anche a Sondalo, dove tuttavia, per tenerne in vita il ricordo e onorare questo particolare mestiere, nel 2015 è sorta l’associazione degli Spazzacamini di Le Prese, che ogni anno organizza la festa. Così sarà anche oggi e domani al campo sportivo di Le Prese, che ospiterà la nona edizione della “Festa dello Spazzacamino – La tradizione continua...“, due giornate all’insegna del divertimento e del buon cibo nel ricordo di due figure storiche del territorio: Ernesto Villa e Marino Cappelletti, conosciuto come Batenda.

Oggi alle 17.30 apertura ufficiale della festa e aperitivo dello Spazzacamino, che darà subito il via a un’esplosione di gusto e tradizione. A seguire la cena e dalle 22 la festa entra nel vivo con la musica e l’intrattenimento. Sul palco Rokita, Bruno Ligari e, per chiudere in bellezza, il dj set e la disco con Rebecca Love. La giornata di domani riparte a mezzogiorno con un altro momento conviviale: il pranzo, che proporrà specialità di mare e di terra. Pomeriggio dedicato alle famiglie e ai più piccoli, con musica e animazione.