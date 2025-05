Alpinisti bloccati a 2.700 metri riportati a valle dai soccorritori

Vigili del fuoco del Reparto volo Lombardia in azione ieri pomeriggio al Passo del Servizio, a Campodolcino, in alta Val Scancia, per due alpinisti rimasti incrodati su una parete rocciosa a 2.700 metri. Dopo aver lanciato l’allarme, per loro è decollato da Malpensa l’elicottero Drago 153, un AW139 con a bordo una squadra di specialisti aerosoccorritori. Il personale Saf, calato in parete con il verricello, ha eseguito il recupero in condizioni complesse e li ha trasportati a valle.