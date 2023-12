Cene e voli scroccati dal finto petroliere

Spacciandosi per figlio di un petroliere, aveva beneficiato di cene da 2.800 euro in un ristorante e trasporti in elicottero per 10mila euro senza pagare. È stato condannato a 9 mesi e al pagamento di 350 euro di multa Alexandru Rares Vari, 33enne romeno, a processo per truffa. Vittime due società valtellinesi.