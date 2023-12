Cellulari e orologi falsi. Presi due truffatori

Nell’ultimo mese nell’alto lago e bassa Valtellina, dei malfattori con raggiri hanno convinto alcuni cittadini ad acquistare a prezzi estremamente vantaggiosi cellulari, cuffie ed orologi a marchio Apple che poi sono risultati essere contraffatti. I truffatori, per attestare la bontà dei prodotti, hanno mostrato ai potenziali acquirenti le fatture d’acquisto in Apple Store, anch’esse però falsificate ad arte. La denuncia fatta da un residente ai Carabinieri di Morbegno a novembre ha dato avvio alle indagini. I militari hanno intercettato a Talamona l’auto presa a noleggio e utilizzata dai truffatori napoletani fra i 40 e i 50 anni, bloccati e già censurati per analoghi episodi criminosi commessi in altre province. Sull’auto 2 iPhone 15, 1 Apple Watch e 6 cuffie AirPods del tutto simili agli originali, confezionati e funzionanti ma falsi. Denunciati per truffa, ricettazione e introduzione e commercio di oggetti con marchi contraffatti o alterati. Mi.Pu.