castellanza Nuovo anno, prime borse di studio Premiati 17 studenti di terza media

Borse di studio al merito e riconoscimenti per aver vinto concorsi scolastici. Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione degli alunni di terza media degli istituti scolastici, statali e paritari, del territorio. Nell’anno scolastico 20222023, 17 allievi residenti in città sono risultati meritevoli di borse di studio del valore di 100 euro (13 studenti) e 200 euro (4 studenti), rispettivamente per la votazione di 9 o 10 e 10 e lode. Alunni e amministrazione si sono ritrovati nell’aula magna dell’Istituto comprensivo di Castellanza. "A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale ha incontrato questi studenti meritevoli per festeggiarne i traguardi - ha detto Davide Tarlazzi, assessore all’Istruzione -. A nome della città, desideriamo incoraggiare questi giovani ad avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, risorse importanti di fronte alle sfide del loro percorso formativo e del loro futuro".