Case vinicole della Valtellina alla conquista degli Stati Uniti

Una Banca Popolare di Sondrio sempre più a tinte internazionali per sostenere gli imprenditori valtellinesi anche nelle operazioni economiche negli Stati Uniti. Il 21 e 22 ottobre il vicedirettore generale di Bps Mario Erba è intervenuto all’inaugurazione dell’International Wine Expo di Chicago, grande evento a livello globale che ha segnato il debutto fieristico del Vinitaly negli Usa, organizzato grazie alla collaborazione di Italian American Chamber of Commerce Midwest di Chicago, ICE Agenzia, Italian Expo e Veronafiere. E lo si sa che il settore vitivinicolo inValle è sempre più in espansione e trainante, con i produttori sempre più orientati a sbarcare nei mercati esteri, Usa e Svizzera in primis. Circa 400 i buyer all’evento e oltre 200 le aziende italiane espositrici, tra le quali diversi clienti dell’istituto bancario che hanno aderito alla fiera a condizioni vantaggiose, grazie all’accordo di collaborazione pluriennale che la Banca vanta con la Camera di Chicago. "La manifestazione si è rivelata un’incredibile opportunità per molteplici aziende, che hanno avuto modo di approcciare il mercato statunitense e confrontarsi con buyer specializzati provenienti soprattutto dal Midwest, area a forte concentrazione di domanda di vino italiano - commenta Mario Erba -. È risaputo che la nostra Banca si distingue per una forte vocazione internazionale che consente di entrare in contatto con istituzioni, quali le Camere di Commercio Italiane all’Estero, che si rivelano enti indispensabili per sostenere il Made in Italy in tutto il mondo".

Fulvio D’Eri