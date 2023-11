Casa di riposo di Tirano. Festa per nonna Anna. Ha compiuto 102 anni

Anna Menghi e le sue… 102 candeline. Continuano i festeggiamenti per gli ospiti ultracentenari nella Casa di riposo tiranese, una delle strutture a livello provinciale (e non solo) che ha la più alta percentuale di nonnine e nonnini che hanno già tagliato il traguardo dei 100 anni. Una settimana fa, infatti, aveva festeggiato i 101 anni la signora Sperina Pietrogiovanna Nella, da tutti conosciuta come "Rina", alla presenza dei parenti e della piccola pronipote Ludovica di soli 16 mesi. Martedì pomeriggio, alla Fondazione Casa di Riposo “Città di Tirano“ dove vive dal 2009, è stata invece festeggiata Anna Menghi, in occasione del suo 102° compleanno. Son convenuti per l’occasione numerosi nipoti e pronipoti, visto che la famiglia originaria di Anna proveniente da Maroggia di Berbenno era composta da 15 fratelli, portando in dono dolci e omaggi floreali.

A porgere gli auguri alla signora Anna, a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza della località, era presente l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Tirano Doriana Natta. A nome della parrocchia, presente il prevosto Stefano Arcara e in rappresentanza della Fondazione il direttore generale Giampaolo Muzio. Menghi ha ricevuto inoltre gli auguri della sua coscritta Zita Bonifacio che i 102 anni li ha compiuti il 21 maggio scorso. Anna, con il garbo e la pacatezza che da sempre la contraddistingue, ha ringraziato tutti, commossa e meravigliata per l’affetto del quale si è sentita circondata. Fulvio D’Eri