“Cartierando“ nella zona industriale: "Vivacizziamo il nostro quartiere"

La data di nascita è il 22 settembre, possiede già un bel logo multicolor, ma il battesimo ufficiale avverrà sabato 7, durante gli eventi organizzati in vista delle feste. Si chiama “Cartierando“ dal nome della zona dove, fino a una ventina di anni fa, c’era lo stabilimento della Cartiera, e l’obiettivo della dozzina di volontari che per ora conta l’associazione è di "fare uscire dal dimenticatoio – dice il presidente Giuseppe Delle Coste – questa porzione di Tirano". L’idea che via via prende forma parte da Katiuscia Pini, una maestra della primaria Vido che ha trovato convinta adesione in un gruppo di genitori uniti per un progetto teatrale scolastico.

A pochi passi dalla scuola, in piazza Unità d’Italia, c’è il cosiddetto “parco della ruggine“, struttura circondata dal verde, ma sottoutilizzata. Perché non partire proprio da lì, organizzando eventi rivolti ai bambini, ma anche agli anziani? "Una zona che merita di essere riscoperta e vissuta – continua Delle Coste –. Inizialmente eravamo intenzionati a formare un semplice comitato di quartiere, poi si è pensato che fosse più nelle nostre corde diventare una sorta di “piccola pro loco“, anche perché quella vera, a Tirano, non esiste più da anni". Il presidente sottolinea anche un altro aspetto: "Non siamo nati per protestare contro qualcosa o qualcuno, ma per fare qualcosa, nell’intento di rendere più vivace la porzione di Tirano dove abitiamo". La zona della Cartiera, così è conosciuta, in effetti è caratterizzata da numerosi insediamenti industriali e artigianali, molte abitazioni, ma a parte la scuola, un bar e alcuni ristoranti non possiede un centro, dei negozi, luoghi d’incontro. Ben venga dunque la buona volontà di chi intende portare un po’ di vivacità e stimoli nuovi. Ora l’imperativo è farsi conoscere. "Il 7, il 14 e il 21 dicembre saremo in piazza Marinoni per le iniziative di Natale promosse dal Comune, mentre il nostro primo vero appuntamento come Cartierando è fissato per il 20, con un pomeriggio di festa al parco della ruggine, organizzato in collaborazione con la scuola Vido". E non finisce qui: Cartierando ha già in programma di coinvolgere la Zona Cartiera in eventi futuri, come il tradizionale Tira li toli e il Carnevale.

