“Capunera” Che offesa per una donna

Emilio

Magni

Al circolo degli anziani si è scatenato un vivace litigio tra la "sciura Rosetta", la quale era seduta a un tavolo impegnata in un’accanita partita a scopa d’assi, gioco di cui si compiace essere molto brava, e la sua amica , la "sciura Norma", che in piedi le stava dietro le spalle a osservare le giocate. L’osservatrice però continuava a criticare l’amica, accusandola di sbagliare sovente a scegliere le carte da giocare. A un certo punto la Rosetta è scattata in piedi ed ha urlato all’amica: "Ti pensa per ti, muchela lì e va a cà, brütta capunera". All’ordine perentorio e urlato di smetterle di "rompere", di andare a casa e per giunta sentirsi dare della "capunera", la Norma ha reagito pesantemente. È nato un tafferuglio che gli altri giocatori hanno fatto qualche fatica per sedare. A indispettire è stato proprio quel "brütta capunera". "Capunera" è un termine del nostro dialetto che a prima vista indica alcune cose diverse che poi però alla fine della fiera possono combaciare tra loro. Con "capunera" si vuol indicare la stia, ovvero la gabbia, in cui erano messi i polli ad ingrassare: il cappone che era il gallo castrato per poi essere cucinato a Natale. È quindi pressoché un crudele arnese di tortura Dal povero pennuto destinato a deliziare l’epiglottite dei commensali durante il cenone natalizio, viene dunque il nome "capunera". Il termine è però usato anche per indicare una donna prepotente, saccente, intrattabile.

Nel suo dizionario Francesco Cherubini, spiega che questo termine vuol dire "capponaia" dove i giovani pollastri erano imprigionati ma allevati meticolosamente con abbondanti dosi di granaglie, con patate e pane inzuppato di latte per rendere le loro carni più gustose. Cherubini però dà anche l’altro significato, che per analogia alla crudele gabbia dei polli viene affibbiato a donne che per il loro carattere autoritario e prepotente si producevano in angherie e cattiverie. Ecco che i significati combaciano.

mail: [email protected]