Capodanno nel salotto buono. Musica e niente fuochi d’artificio

Tutto è pronto per il Capodanno organizzato dall’Amministrazione comunale: sarà ancora la piazza Garibaldi il centro dei festeggiamenti dei sondriesi che si ritroveranno oggi domenica 31 dicembre per attendere insieme l’arrivo della mezzanotte ed entrare nel nuovo anno. Musica e spettacolo saranno i grandi protagonisti di un evento che avrà inizio alle 22 per protrarsi fino alle prime ore del 2024. Sul palco allestito al centro della piazza si comincerà con la musica dal vivo e i grandi successi degli anni Novanta per proseguire con il dj set e i brani più ascoltati del momento: il sottofondo ideale per condividere un momento di festa con parenti e amici, magari dopo aver cenato in compagnia nelle rispettive abitazioni o al ristorante. A rendere magica l’atmosfera saranno gli effetti speciali che illumineranno la piazza dal palco, mentre non verranno sparati fuochi d’artificio, a tutela degli animali. Inoltre, come già avvenuto lo scorso anno, sarà fatto divieto di portare in piazza bottiglie e bicchieri di vetro. Ai bar che insistono sulla piazza aperti a Capodanno è stata concessa l’autorizzazione ad ampliare lo spazio esterno per aumentare tavoli e sedie e sarà presente un food truck che servirà cibo e bevande per tutta la durata della festa. "Siamo felici di chiudere un anno così ricco di eventi" sottolinea il vicesindaco e assessore agli Eventi Francesca Canovi.