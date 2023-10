“Cantù Arena” più forte con nuove società nella cordata

In attesa del via libera da parte della commissione di gara che avrà il compito di analizzare, fin nei minimi dettagli, l’offerta presentata da Cantù Next per il nuovo palazzetto in Corso Europa, ci sono stati nuovi ingressi nell’Ati, l’Associazione temporanea di imprese, che poi dovrà realizzare l’opera. "In fase di sviluppo del progetto definitivo, al fine di ampliare le competenze tecniche e specialistiche nella predisposizione e partecipazione a una gara così complessa e nella successiva realizzazione e gestione dell’arena, è stato deciso l’ampliamento dell’Associazione temporanea di imprese a dei nuovi soggetti - spiega Cantù Next in un comunicarto diffuso ieri - Questo ha permesso di implementare l’utilizzo di nuove tecnologie e di introdurre differenti modalità di lavoro e di futura gestione. Sono dunque entrati a far parte dell’Ati "Cantù Arena": Gallerie Commerciali Bennet Spa, Pichler Projects Srl, Cobet Srl, MA.SI. Group Srl, che si sono aggiunti a Cantù Next Spa, Bennet Spa, Nessi & Majocchi. Consonnistrade 2001 Srl, Acinque Innovazione Srl".