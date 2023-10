Canti popolari . Il Cai incontra. Beethoven

Un concerto per gli appassionati di canto popolare in onore di Gabriele Bianchi, Past President Generale del Cai e fondatore del Centro Nazionale Coralità del Cai. L’appuntamento è per venerdì 20 alle 21, al Salone Conferenze della Camera di Commercio di Brescia. Il concerto, appuntamento conclusivo del primo Memorial Gabriele Bianchi, si intitola “Il Cai incontra Beethoven” e sarà tenuto dal Coro CeT di Milano. Promosso da Cai Brescia e Centro nazionale coralità Cai, proporrà 15 canti popolari di Beethoven, recuperati e armonizzati da cinque tra i migliori musicisti che si dedicano al canto popolare. F.P.