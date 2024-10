Piateda, salvato il cane caduto in un crepaccio

Sondrio, 13 ottobre 2024 - I Vigili del Fuoco del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) della sede Centrale di Sondrio C sono intervenuti oggi, poco prima di mezzogiorno, in località Alpe La Pessa, territorio comunale di Piateda, a quota 1700 metri, per il salvataggio di un cane precipitato in un crepaccio roccioso.

L’animale si trovava bloccato diversi metri sotto il livello del terreno e per il suo recupero in sicurezza si è resa necessaria una delicata manovra su corda. Le operazioni si sono concluse alle 13.30 nel migliore dei modi, con la riconsegna del cane, comprensibilmente spaventato, ma in ottime condizioni di salute al proprio padrone.

Castione

Una squadra di Vigili del Fuoco della sede Centrale di Sondrio è intervenuta sempre nel comune di Castione, in località Ca’ Bianca, alle 8.45 per il soccorso di un uomo che aveva accusato un malore mentre si trovava sui terrazzamenti in un vigneto.

Una volta stabilizzato in loco, è stato poi trasportato a valle mediante l’ausilio di una barella e affidato alle cure del personale sanitario di AREU e CRI.