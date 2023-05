Campodolcini, cade e si frattura in quota: recuperato dal Soccorso alpino

Campodolcino (Sondrio), 26 maggio 2023 - È stato recuperato in quota dai volontari della VII Delegazione Valtellina di Sondrio un quarantuenne che nel corso di un’escursione ha riportato una sospetta frattura alla caviglia mentre si trovava sul sentiero in località Pian Del Lanz, nel territorio di Campodolcino, a 1570 metri di quota. L’allarme è scatato poco prima delle 16 e immediatamente i volontari si sono messi in cammino per raggiungere lo sfortunato escursionista che è stato immobilizzato e trasportato con barella portantina per circa un’ora lungo il sentiero che conduce a Madesimo, fino all’ambulanza. Oltre ai tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico erano presenti il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’intervento si è concluso poco prima delle 18:00.