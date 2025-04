L’Oriente Day al Parco di Monza. Viaggio dall’India al Giappone fra yoga, meditazione e cibi esotici

Torna nel verde del Parco di Monza l’Oriente Day, la tre giorni dedicata a benessere olistico, sapori, musiche e atmosfere etniche. Da venerdì a domenica Cascina Costa Alta, a Biassono, diventerà il teatro di un viaggio nella cultura e nella spiritualità orientali, tra workshop, conferenze, un ricco bazar, accolpagnato dall’area olistica, spettacoli e dimostrazioni.

Oriente Day è il Festival di mente, corpo e spirito, giunto alla sesta edizione monzese, su 25 totali. Offrirà un universo di saperi, sapori e tradizioni millenarie, uno spazio di connessione, conoscenza e crescita personale, dove trovare ispirazione e strumenti per il proprio benessere, allineando mente, corpo e spirito.

Yoga, arti marziali, meditazione, bagno di foresta, bioenergetica, pratiche corporee ed energetiche, esperienze sonore, tarocchi, costellazioni famigliari e molto altro potranno sollecitare l’interesse di curiosi e appassionati di arte, cultura e spiritualità orientale, oltre che di operatori olistici. L’evento offre un ricco programma di conferenze, workshop ed esperienze e laboratori, per adulti e bambini. Programma completo: https://orienteday.com/monza-25-26-27-aprile-programma. Biglietto per il singolo workshop: 10 euro, valido per un workshop a scelta.

Oriental Street Food sarà poi un evento nell’evento: un viaggio nei profumi e nei sapori dell’Oriente tra India, Giappone, Medio Oriente.

Per l’occasione saranno presenti in un’area dedicata otto food truck che permetteranno ai visitatori di assaggiare specialità tipiche di cucine etniche e internazionali.

In occasione della giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong, evento annuale che dal 1999 ricorre ogni ultimo sabato di aprile in oltre 60 nazioni nel mondo, Oriente Day ha previsto due eventi speciali, in collaborazione con Tai Chi Meda.

Venerdì, alle 15, esibizione di Tai Chi e Qi Gong, “Il cammino dell’energia“, e sabato, alle 11, lezione aperta per tutti i visitatori.

Sabato alle 19.30 sono previsti due workshop in contemporanea. Il primo, “Bagno sonoro per incontrare la tua saggezza interiore“, sarà condotto da Rosanna Papini, Simonetta Simone e Lorenzo Rossi, "per lasciarsi avvolgere da suoni e vibrazioni e connettersi con la propria parte più intuitiva".

In parallelo, Martina Bellotti proporrà “Ritorno alla casa del piacere – La via del tuo potere“, un’esperienza dedicata al risveglio del potenziale femminile attraverso il corpo e la consapevolezza sensoriale.

"Oriente Day torna nel Parco di Monza per la propria venticinquesima edizione – dice Alberto Giacalone, co-fondatore di Oriente Day – Un ritorno in uno spazio a noi congeniale, immerso nel verde della Brianza, che ci ha già ospitato per altre cinque edizioni, e che è, come nelle precedenti esperienze, supportato dall’ospitalità di Cascina Costa Alta e dalla collaborazione con Cooperativa Sociale Meta Onlus".