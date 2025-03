Camera di Commercio. Si guarda al Marocco

Esplorare il mercato marocchino per poter valutare operazioni commerciali con un mercato in forte ascesa. La Camera di Commercio di Sondrio promuove la missione imprenditoriale in Africa organizzata da Promos Italia nell’ambito del progetto "SEI (Sostegno all’Export dell’Italia)" rivolta alle imprese dei settori arredo, edilizia e costruzioni, cosmetica, alimentare, meccanica, tecnologie alimentari e food processing, beni strumentali e packaging. L’iniziativa prevede un percorso di accompagnamento alla "mission" in programma tra marzo e maggio 2025

e offre alle imprese l’opportunità di sondare

il mercato marocchino

e stabilire contatti commerciali strategici.