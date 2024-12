Camera di Commercio. Il marchio Valtellina da vedere in un video

Camera di commercio, Apf Valtellina e associazioni di categoria insieme per sostenere il marchio di territorio. Il "fare impresa in Valtellina" è al centro del nuovo video realizzato dalla Camera di commercio di Sondrio per promuovere il logo di destinazione e fornire alle imprese che lo utilizzano e ne condividono i valori uno strumento concreto per esprimere la propria identità e il legame con il territorio. Il video, prodotto da Nereal e realizzato in collaborazione con Apf Valtellina e le associazioni di categoria - Coldiretti, Confartigianato, Confindustria, Confcommercio e Confcooperative -, intende valorizzare in modo trasversale l’imprenditoria valtellinese, evidenziando il valore aggiunto che l’appartenenza territoriale genera per le attività di ogni settore economico. Il video, della durata di circa due minuti, potrà essere uno strumento di supporto per le quasi 300 imprese che utilizzano il marchio "Valtellina". Imprese che potranno pertanto utilizzarlo sui propri canali di comunicazione. Il video è visionabile online sul canale YouTube e nella sezione video del sito della Camera di commercio di Sondrio. F.D’E.