Cade sulla pista in sella alla bicicletta È in gravi condizioni

Ha perso l’equilibrio mentre affrontava uno dei salti in sella alla sua bicicletta da downhill ed è caduto riportando un grave trauma cranico. È stato soccorso in eliambulanza l’uomo, 42 anni di Chiavenna, Lorenzo Geronimi, vittima dell’incidente in bike al Made Bike Park di Madesimo. I soccorritori hanno raggiunto il ferito che era incosciente in attesa dell’intervento dell’eliambulanza che poi l’ha trasportato all’ospedale di Bergamo. È gravissimo. Indaga il Sagf di Madesimo. Sono tanti gli incidenti che hanno coinvolto appassionati di downhill in questa estate sulle montagne lombarde. Un ciclista ha riportato un trauma alla schiena 2 giorni fa sulla pista “Cagnolera” sul Monte Maddalena a Brescia. All’inizio di agosto un 44enne è stato soccorso dopo una brutta caduta vicino all’arrivo sulle piste di Piazzatorre, nella Bergamasca.