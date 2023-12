Cà del diavol. Open day con luminarie

Un’esperienza immersiva multimediale grazie all’open day di sabato, quando Bellano accenderà le luci del “Magic Christmas Lights – Candy edition“. La visita è alla Cà del diavol, l’edificio storico che affaccia sull’Orrido, ristrutturato e allestito dal Comune. Prenotando e inserendo il codice coupon “OPENDAYCADELDIAVOL“ sarà possibile vivere l’esperienza multimediale per tutta la giornata con un ticket d’ingresso ridotto anche per l’Orrido. Dalle 10, all’esterno della Ca del Diavol, per chi vorrà pedalare, alcune bici alimenteranno l’energia necessaria ad accendere alcune luminarie.