Busto Arsizio Film Festival Apre il regista Skolimowski

Un grande regista, il polacco Jerzy Skolimowski, all’inaugurazione dell’edizione numero 21 del BAFF - BA Film Festival, un altro grande regista, Marco Bellocchio, nella serata conclusiva della manifestazione, che riceverà il Premio Platinum Dino Ceccuzzi alla carriera.

Skolimowski (Leone d’oro alla carriera a Venezia nel 2016) ospite d’onore domani nella serata di apertura, alle 21 al Teatro Sociale sarà protagonista di un incontro pubblico condotto da Steve Della Casa alla presenza della madrina del festival Lucrezia Guidone e riceverà il Premio Speciale BAFF 2023. Nella stessa serata sarà assegnato il premio Miglior Attore a Francesco Di Leva, per la sua interpretazione nei film L’ultima notte di Amore (2023) di Andrea Di Stefano, accanto a Pierfrancesco Favino. Nato nel 1978 a Napoli, Di Leva ha esordito nel 1999, dividendosi tra cinema, teatro e televisione, con "Nostalgia" ha vinto il Nastro d’Argento. Entra dunque da domani nel vivo la manifestazione che fino al 21 aprile proporrà film in anteprima, proiezioni per le scuole, documentari che raccontano grandi personaggi, spazi dedicati ai libri, una settimana intensa di eventi che vedrà tra gli ospiti Simona Ventura, Mario Lavezzi, Paolo Jannacci, Giorgio Verdelli,Giancarlo Scarchilli, Andrea Pennacchi, Davide Ferrario, Sarah Maestri e Antonia Truppo. E c’è grande attesa per l’appuntamento di domenica a Cinelandia dove alle 20,30 si svolgerà il red carpet degli attori protagonisti di "Mare Fuori", reduci dal successo televisivo, aperto al pubblico con photocall e saluti iniziali. Quindi alle 21.00 inizierà la serata alla quale sarà possibile partecipare in streaming anche nelle altre sale (tramite prenotazione) o nell’atrio per un numero limitato di posti. Al termine gli attori si sposteranno nel foyer per i saluti conclusivi a tutto il pubblico presente.

Rossella Formenti