Business in Africa. Un aiuto alle imprese arriva da PopSondrio e rete di Proparco

Per favorire l’attività di trade finance in Africa, la Banca Popolare Sondrio si avvarrà della rete di Proparco per consentire ai clienti dell’istituto di piazza Garibaldi (e non) un maggiore accesso al mercato africano, sostenendo gli importatori e gli esportatori dei Paesi in via di sviluppo. Già attiva nel continente, BPS rafforzerà ulteriormente la sua presenza in altri Paesi attraverso il programma di Proparco, espandendo il suo network in tutta l’Africa sub-sahariana.