Bronzo e acciaio inox per Sergio Alberti. Al Collegio Borromeo il lavoro dell’artista

S’intitola “Traccia vegetale interrotta“ la scultura in bronzo

e acciaio inox realizzata dall’artista pavese Sergio Alberti

e collocata negli Horti del Collegio Borromeo. "Sono contento

che la mia opera venga ospitata in uno spazio che si sta affermando come importante polo culturale – commenta Sergio Alberti – Un museo all’aperto che mette in relazione e consente

un dialogo tra artisti. La mia opera è un estratto di molti anni

di ricerca a carattere archeologico, che mira a celebrare i valori naturalistici. È una scultura che esprime in modo simbolico

un elemento di carattere naturalistico, sviluppandosi in verticale, alla ricerca della luce e dello spazio. Un’opera che afferma

il rapporto con la natura". "L’opera che Sergio Alberti ha lasciato negli Horti – aggiunge il rettore Alberto Lolli – esprime grande sensibilità, umanità e responsabilità perché contribuisce,

col suo senso di comunità, ad arricchire un luogo che è per tutti".