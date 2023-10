Brillo sul trattore e senza patente. Arrestato

Ponte in Valtellina (Sondrio) – Poco dopo la mezzanotte di lunedì i carabinieri di Ponte in Valtellina, durante il normale servizio di pattuglia, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 38enne residente in zona: era alla guida di un trattore.

I militari, perlustrando le frazioni limitrofe al centro di Ponte in Valtellina, hanno intercettato Stefano Donati di Briotti conosciuto anche per essere privo della patente e in evidente stato di ubriachezza. Si è dapprima rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro in dotazione, minacciando poi i carabinieri verso i quali si è scagliato venendo però subito immobilizzato e fermato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida. "Sono in attesa di sapere quando ci sarà l’interrogatorio", si limita a dire il suo avvocato, Giovanni Camanni.