A Brienz crolla mezza montagna e sfiora il paese già evacuato: disastro sul confine

Tirano (Sondrio) – La Valchiavenna ha vissuto la frana di Gallivaggio e la Valfurva è tenuta sotto scacco dalla frana del Ruinon, ma al di là delle Alpi un intero paese è stato evacuato. A Brienz (Canton Grigioni), infatti, è crollata mezza montagna ma l’abitato (per ora) è salvo così come gli 84 abitanti allontanati lo scorso 12 maggio. Chiusa, da pochi giorni, invece la strada cantonale da Tiefencastel a Surava e Lenzerheide, insieme alla ferrovia dell’Albula coi viaggiatori che percorrono l’itinerario sul trenino rosso per raggiungere Tirano costretti a un percorso alternativo, già segnalato da tempo dalla Ferrovia Retica.

Da tempo la situazione sopra l’abitato di Brienz era molto precaria, con una massa di circa 2 milioni di metri cubi che minacciava di staccarsi e di piombare sulle case. In breve, nei mesi scorsi, si è passati da una fase verde (dove non c’era pericolo) a una gialla nella quale gli abitanti dovevano prepararsi all’evacuazione.

Nelle scorse settimane si è passati alla fase arancione e quindi la popolazione ha dovuto lasciare le case il 12 maggio. Nella nottata di giovedì, intorno a mezzanotte, un forte boato ha scosso l’aria della vallata e una parte piuttosto cospicua del settore roccioso della cosiddetta Isola è crollata a valle. Per fortuna la massa franosa ha mancato (di poco) il paesino di Brienz ma i massi e i detriti hanno completamente sepolto la strada per Lenzerheide. La paura è che, purtroppo, questo sia solo il preludio ad una frana ben più grande che riversi a valle tutto o quasi il materiale roccioso del fronte pericolante. La situazione è precipitata nei giorni scorsi tanto che giovedì il comune di Albula ha attivato la fase blu che prevede la chiusura delle strade cantonali da Tiefencastel a Surava e Lenzerheide, della linea ferroviaria dell’Albula e il divieto assoluto di entrare in paese. Ma che qualcosa fosse nell’aria e che le autorità temessero il distacco lo si era capito dall’evacuazione imposta agli agricoltori autorizzati a lavorare nelle zone a valle del fronte interessato dopo che nei giorni scorsi si era staccato del materiale proprio dall’Isola. Il tratto della Ferrovia Retica dell’Albula è chiuso ma per i turisti che dalla Svizzera interna vogliono raggiungere Tirano col trenino rosso, come ci aveva detto Paolo Sterli, dirigente di produzione tratto Grigioni Sud delle Rhb, "ci sono due percorsi da prendere in considerazione".