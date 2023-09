Brianza Paesaggio Aperto: Grandi Artisti e Laboratori a Monticello Brianza

"Dalla mostra delle opere di Alessandro Greppi, che in Sud Italia ha viaggiato durante l’Ottocento, ai grandi autori che hanno raccontato queste terre. Dagli artisti che vi hanno trovato ispirazione fino ai poeti lontani".

Brianza Paesaggio Aperto, la rassegna di incontri e mostre organizzata dal Consorzio Villa Greppi, propone un nuovo calendario di appuntamenti itineranti nei Comuni del territorio, tutti con partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria sul sito del Consorzio. Sabato il primo appuntamento è a Imbersago per un percorso con laboratorio fotografico lungo il fiume, con inizio alle 9: “Adda, tra verde e azzurro, da Imbersago a Brivio“.

Accompagnati dalle guide Brig e dalla fotografa Matilde Castagna, i partecipanti affronteranno il "racconto di un passato vicino e lontano", legato all’osservazione del paesaggio, in un cammino di ricerca ed educazione dello sguardo. Sempre sabato al Santuario Santa Maria Nascente, in via La Santa a Bevera di Barzago, alle 15 la lettura scenica “Bevere“, ispirata a “La Madonna di Imbevera di Cesare Cantù“, da ascoltare seduti davanti al Santuario. Stesso giorno, sempre alle 15 ma a Villa Greppi, in via Monte Grappa 21, laboratorio di acquerello dal vero per adulti.

Doppio invito domenica: ad Airuno “Un paese in festa“, a partire dalle 9 durante tutta la giornata, senza prenotazione, laboratori creativi di animazione per famiglie in occasione della festa patronale. Alle 15 a Villa Greppi, “Dimmi cos’è senza dirmi cos’è“: un modo speciale per descrivere i paesaggi, in un laboratorio artistico tra scrittura e disegno riservato a bambini dai 5 ai 10 anni. Info e programma sul sito www.villagreppi.it.

Paola Pioppi