Boston Marriage sale sul palco del Fraschini

Terzo spettacolo per la stagione di prosa del teatro Fraschini di Pavia. In scena venerdì e sabato (alle 20,30) e poi domenica (dalle 14 alle 16) Boston Marriage, di David Mamet. Boston Marriage era una espressione in uso nel New England, tra il 1800 e il 1900, per indicare la convivenza tra due donne. Il testo di Mamet racconta una situazione di fine Ottocento: Anna, dopo la separazione da Claire, fa la mantenuta di un ricco protettore, ma vorrebbe riprendere con sé l‘amata. Protagonista il linguaggio e il non-detto, l’allusione, il paradosso. Una parodia che David Mamet fa dello stile ampolloso dell’epoca.