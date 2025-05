Bormio Terme si rifà il look: restyling dell’area natatoria e nuova zona adventure-laguna

Bormio (Sondrio) – Bormio Terme si rifà il look con 13 milioni di euro per proiettarsi nel futuro con un’immagine sempre più moderna e vincente. I progetti condivisi e redatti dallo studio J+S, in collaborazione con lo staff di Bormio Terme, diventeranno infatti realtà visto che il prossimo 12 maggio inizieranno i lavori straordinari di riqualificazione ed implementazione di alcune aree della struttura termale.

Gli ambiti di intervento saranno principalmente due: l’area natatoria e l’area adventure-laguna ma Bormio Terme, nonostante le lavorazioni, sarà sempre aperta e continuerà ad offrire servizi di qualità ai clienti. Per quanto riguarda il settore benessere la società permetterà il godimento di cinque vasche di acqua termale tra interne ed esterne, due aree wellness di cui una dedicata alle famiglie ed una riservata ai maggiori di 16 anni, ma, anche un parco esterno attrezzato dove poter sostare a prendere il sole. Lo staff farà del proprio meglio per ovviare alla mancanza della vasca natatoria da 25 metri.

“L’area interessata da questa vasca deve essere messa in sicurezza strutturale – dicono da Bormio Terme -. A oltre sessant’anni dalla sua costruzione, l’intervento non poteva più essere rimandato e verrà sfruttato a livello strategico per il contenimento dei costi e per l’efficientamento energetico dell’intera struttura, mediante il rifacimento di tutte le vetrate, l’incremento della coibentazione delle pareti e della nuova copertura e l’installazione di un importante impianto fotovoltaico. L’intervento nell’ambito della vasca natatoria richiederà cinque mesi di lavorazione, l’obbiettivo è quello di riaprire ad ottobre 2025”.

Di tutt’altro tenore sarà l’intervento di costituzione della nuova area ‘adventure – laguna’ che avrà bisogno, invece, di quindici mesi di lavorazione. “Si tratta di una nuova costruzione a tre piani: un piano terra dedicato all’ampliamento dei magazzini esistenti, un piano dedicato alla parte tecnica di funzionamento delle vasche e degli scivoli e, infine, un piano che, in continuità con l’esistente, metterà a disposizione due scivoli d’acqua di ultima generazione ed una vasca d’acqua termale dedicata ai più piccoli. Lo sviluppo di quest’area, a differenza dell’area natatoria, non coinvolgerà la struttura esistente e non comporterà disservizi nella fruizione della struttura”. Ci saranno biglietti a prezzo agevolato per tutto il periodo delle lavorazioni (da maggio a settembre 2025).