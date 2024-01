Bormio, arrestato in un appartamento il grossista della droga ricercato a Como

Bormio, 7 gennaio 2023 – Un trentenne nordafricano, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato ieri sera, in un appartamento di Bormio, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como. Secondo le indagini, l'uomo era un grossista di droga che la distribuiva agli spacciatori al dettaglio.

In Valtellina l'uomo era arrivato con una auto di grossa cilindrata presa a noleggio. È stato rintracciato dagli agenti della squadra Mobile di Sondrio in un appartamento di Bormio. Le perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare 4.595 euro divisi in banconote di vario taglio. Ora si trova nella Casa Circondariale di Sondrio, a disposizione dei magistrati di Como.