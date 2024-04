Boom di turisti: treni potenziati. Sci estivo al via

In montagna e al lago in treno. Sono oltre 433mila i viaggiatori che il sabato si spostano in treno, il 4% in più rispetto ai numeri pre-Covid, mentre sono 307mila la domenica, con una crescita del 10% rispetto al 2019. Per rispondere all’aumento dei passeggeri durante i Ponti di primavera, da oggi vengono potenziati i treni verso la Valtellina, il Lario e il Garda. L’aumento dell’offerta voluto dai dirigenti di Trenord segue quello già introdotto il 30 marzo, con 6 nuove corse per i turisti diretti sui laghi Maggiore e di Como. Durante i giorni festivi, a partire da oggi, fra Milano Porta Garibaldi e Sondrio ci sono altre quattro corse aggiuntive – due per direzione – che fermano anche nei paesi sulla sponda lecchese del Lago di Como. La mattina vengono effettuate due corse in più da Milano Porta Garibaldi in direzione Sondrio: il treno 94042 da Milano Porta Garibaldi delle 8.22 con arrivo a Sondrio alle 11.10 e il treno 94044 da Garibaldi delle 9.22 per Sondrio alle 12.10. La sera per il ritorno ci sono invece il treno 94043 da Sondrio delle 15.47 per Porta Garibaldi alle 18.38 e il treno 94045 da Sondrio alle 16.47 con capolinea a Garibaldi 19.38.

Le nuove corse dovrebbero evitare il rischio di sovraffollamento sia in carrozza sia in stazione. Oggi e il 1° maggio ci sono due corse in più anche da Milano centrale verso il Garda e Verona, più il ritorno.

A Livigno nel frattempo, con tanta neve sulle montagne e le piste in condizioni ottimali, i gestori degli impianti di risalita valtellinesi a 1.816 metri di quota hanno deciso di allungare l’apertura della stagione dello sci al 1° maggio. Allo Stelvio sui tracciati del ghiacciaio, nella ski-area più alta d’Europa, Sifas ha annunciato che la stagione dello sci estivo inizierà il primo giugno e durerà fino a novembre.

Daniele De Salvo