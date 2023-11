"Bisogna ripuntare anche sulla Valsassina"

Non c’è solamente il lago, in provincia di Lecco: bisogna valorizzare di più e meglio anche i paesi della Valsassina, dove il turismo sembra ormai passato di moda. "Se da un lato è positivo che sempre più turisti scelgano il nostro territorio ricco di attrattive per trascorrere le loro vacanze, dall’altro, purtroppo, è chiaro come sia praticamente soltanto il lago, con i suoi paesi rivieraschi, ad essere preso d’assalto, provocando anche notevoli disagi ai residenti nella loro quotidianità: basti pensare alla fatica negli spostamenti dal punto di vista viabilistico o, più banalmente, ai servizi più essenziali come il reperimento di parcheggi – avverte il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che è presidente della Commissione speciale Montagna –. È palese che questo comporti un forte disequilibrio tra lago e monti. Ritengo che si possa e si debba fare di più per la valorizzazione dei territori montani e delle aree interne, anch’esse potenzialmente attrattive, ma sulle quali, invece, si investe ancora troppo poco in termini turistici".

D.D.S.